Réflexion pour réorienter les actions de la filière soja

La filière soja représente un secteur porteur dans l’agriculture mais a besoin de se réorganiser afin d’améliorer son potentiel à l’exportation encore bas.

Une rencontre de concertation entre acteurs publics et privés intervenant dans la filière soja a eu lieu du 25 au 27 janvier à Kpalimé. Cette rencontre, deuxième du genre, regroupait les membres des structures publiques d’appui technique, ceux des structures privées d’encadrement et les producteurs de soja, les représentants des unités de transformation industrielle et semi-industrielle, les commerçants locaux et les délégués des entreprises exportatrices du soja.

Elle est organisée par le secrétariat de mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. Ces assises interviennent pour informer sur l’état de mise en œuvre du projet soja, évoquer les difficultés en cours ainsi que les approches de solutions pour mieux réorienter les actions futures.

Les participants ont échangé sur les enjeux et défis actuels de la filière soja, les stratégies de pérennisation des résultats à atteindre ainsi que les contraintes majeures des groupements de producteurs, les transformateurs, les commerçants et exportateurs de soja.

Les diagnostics de diverses filières agricoles réalisées depuis quelques années ont permis d’identifier la filière soja parmi d’autres comme présentant la meilleure opportunité en terme de revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur et un fort potentiel à l’exportation pour le pays.

Les dispositions vont dans le sens à mettre à disposition des semences de base et des semences certifiées de soja, améliorer la productivité et la qualité du soja ainsi que la mise à niveau des unités de transformation déjà existantes à travers le pays.

