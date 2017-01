Le Togo valide son programme national de reboisement

Le Togo veut rattraper son retard en matière de reboisement dans la sous-région. Il vient de revoir son programme national (PNR), lequel a été validé.

Une concertation autour du Programme National de Reboisement (PNR) a eu lieu les 23 et 24 janvier à Atakpamé avec le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières dans le cadre de l’appui à la formation et à la mise en œuvre du programme national de reboisement au Togo.

Les cadres des directions régionales de l’environnement et de l’ODEF (Office de Développement et d’Exploitation des Forêts et quelques services publiques étaient impliqués parce que concernés par l’élaboration de ce programme national.

Le document qui appelle à examiner les composantes, la stratégie de mise en œuvre du PNR devrait faire l’objet d’analyse et examen.

Les cadres ont recommandé qu’il soit inclus dans le document un chronogramme qui hiérarchise les actions à mener pour l’atteinte des objectifs du programme de façon efficace et efficiente. Ils ont aussi souhaité d’impliquer la société civile de façon participative à toutes les phases, afin que toutes les préoccupations des communautés soient prises en compte.

Le taux actuel de couverture forestière nationale est de 24,24%. Il doit falloir œuvrer à augmenter progressivement ce taux pour atteindre 30 % du territoire à l’horizon 2030.

