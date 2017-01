De faux médicaments vétérinaires saisis et incinérés à Kara

Opération d’incinération des produits vétérinaires illicites le 24 janvier à Kara. Ces médicaments, bon marché, ont été saisis sur des marchés de la région.

Les médicaments saisis et incinérés étaient en vente dans les marchés de la région de la Kara notamment les marchés de Kabou, Kétao, Agbassa, Kantè, Bafilo, Bassar, Niamtougou et Guérin Kouka qui constituent des sites passoires de ces faux produits.

C’est une première du genre dans cette région où l’autorité a décidé finalement de mettre en application l’arrêté ministériel interdisant la vente des produits vétérinaires non homologués sur les marchés publics. Une campagne nationale d’assainissement du marché de médicaments vétérinaires est initiée à ce propos.

La tonne de produits saisis et incinérés aurait pu générer aux commerçants un bénéfice de vingt millions de CFA. Les produits saisis étaient composés d’antibiotiques, anti-inflammatoires, déparasitants, trypanocides, de vitamines et des hépato protecteurs.

L’opération de destruction de faux médicaments vétérinaires permettra aux éleveurs d’avoir des produits sains et de bonne qualité sur le marché. L’invitation est lancée aux vendeurs à éviter la commercialisation de faux médicaments qui nuisent à la santé des animaux et qui constituent un danger sanitaire pour les consommateurs. La commercialisation des produits pharmaceutiques vétérinaires est conditionnée par l’obtention d’un agrément au ministère de l’agriculture et de l’hydraulique.

