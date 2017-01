Désillusion des Eperviers à la CAN 2017

Les Eperviers du Togo n’ont pas brillé à la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. Ils sont éliminés dès la phase de groupe avec pour trophée, un match nul.

Journée 3 hier 24 janvier des matches de groupe à Port-Gentil dans le cadre de la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations de football : les Eperviers du Togo n’ont pas fait fort ; ils ont dû capituler devant la hargne des Léopards, plus forts. Cette défaite contre le géant congolais est synonyme d’élimination pour la suite de la compétition. Pour cette dernière journée des éliminatoires dans le groupe, le Togo a regardé filer trois buts de la RDC alors qu’il n’a réagi qu’une seule fois. Retour au pays pour une équipe qui n’avait vu sa qualification pour la CAN 2017 que comme un cadeau tombé du ciel.

En concédant une nouvelle défaite après celle contre le Maroc, les Eperviers n’auront d’écho à leur glapissement qu’au pays qui a déjà rangé sa mobilisation non sans avoir manqué d’envie d’aller plus loin. Comme trophée ils se contenteront de ce point de match nul héroïque contre la Côte d’Ivoire

Qualification à la CAN sous forme d’un hold-up

Le Togo a été l’invité surprise à cette phase finale de la CAN. Qualifié à celle-ci dans des circonstances rocambolesques alors que les Togolais s’y attendaient le moins, le Togo a été désigné « petit poucet » et s’est retrouvé dans un groupe C composé de géants (entre félins et pachydermes). Si au lancer des matches de groupe au Gabon les Eperviers ont pu contenir les Eléphants, leur réel niveau de jeu n’a été déchanté qu’en face des Lions et des léopards : les Eperviers ne sont pas encore prêts et leur élimination n’est pas prématurée. Les dieux des Centrafricains, Cap-verdiens et Béninois s’en délectent allègrement. Mais les Togolais peuvent gloser sur leurs détracteurs de devoir s’en aller avec d’autres pontes du continent elles aussi éliminées comme la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Gabon par exemple.

CAN 2019, désormais l’objectif !

Le Togo se serait qualifié par défaut pour la CAN 2017 au Gabon. Son élimination à cette première phase ne devrait donc pas trop affecter l’opinion. Le sélectionneur des Eperviers, Claude Le Roy claironne dans tous les débats depuis sa signature avec le Togo, avoir signé un contrat qui l’oblige à mieux structurer les Eperviers et à qualifier un effectif compétitif pour la CAN 2019. Il est donc à l’épreuve d’ici là.

