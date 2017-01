Parc Pendjari en affermage pour booster le tourisme béninois

Le Bénin a retenu une ONG internationale pour reprendre la gestion du parc de la Pendjari afin de relancer le secteur du tourisme dans le pays.

Lors du dernier conseil des ministres, le deuxième de l’année 2017, le gouvernement béninois a décidé la mise en affermage du parc national de la Pendjari. La réserve sera désormais gérée par African Park Network.

Il s’agit d’une ONG internationale à but non lucratif, fondée en 2000, qui aide les pays africains à résoudre les problèmes de conservation de faune et de flore. C’est le onzième parc que African Park Network gère sur le continent.

African Parks gère des parcs dans 8 pays africains don la Centrafrique, le Tchad, la RDC, le Malawi, le Congo, le Rwanda, la Zambie et le Bénin.

Le gouvernement espère que l’affermage du Parc national de la Pendjari permettra d’en améliorer la gestion pour que le site attire davantage de touristes.

Le Temps avec l’Agence Ecofin

8 Vues totales 8 Vues ce jour