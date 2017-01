Education: Détournements à la direction régionale de Lomé

Le conseil des ministres a révélé de graves malversations financières à la direction régionale de l’éducation Golfe et Lomé commune.

Un audit comptable et financier de la direction régionale de l’éducation Golfe et Lomé commune, commandité par le gouvernement, a révélé de graves détournements de fonds publics et des financements de partenaires au développement.

«Le rapport de cet audit présente un récapitulatif des importantes allocations financières obtenues par le ministère des enseignements primaire et secondaire de la part de l’Etat mais aussi des partenaires techniques et financiers et fait apparaitre un certain nombre d’irrégularités dans la gestion financière, y compris le non-respect des procédures de dépenses publiques », selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le communiqué ne donne évidemment aucun détail des tenants et aboutissants desdites malversations, les personnes en cause et la valeur de l’argent détourné.

Mais le gouvernement aurait pris des mesures disciplinaires pour endiguer le phénomène. De même des poursuites judiciaires seront requises contre les personnes impliquées.

Ainsi « Face à ces manquements graves, des recommandations ont été formulées par les auditeurs et ces recommandations sont mises en œuvre afin d’améliorer la gestion des ressources financières à la Direction régionale de l’éducation Golfe et Lomé commune », souligne le communiqué.

« Des instructions ont été données afin que toutes les dépenses mises en cause et le déficit de caisse constaté soient payés par les personnes incriminées, et que l’audit soit étendu à toutes les structures impliquées dans la gestion des ressources financières de tous les départements ministériels», indique également le Conseil des ministres.

Ces révélations interviennent dans un climat de grèves à répétitition dans le secteur de l’enseignement public. Lequel secteur pâtit visiblement de la corruption qui le caractérise.

