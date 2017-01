Acteurs culturels et gestion du patrimoine muséographique

L’Université Senghor d’Alexandrie en partenariat avec la Commission Nationale de la Francophonie (CNF) Togo a organisé du 16 au 19 janvier à Lomé un atelier de formation en gestion du patrimoine muséographique à l’intention de quatorze professionnels opérant dans le domaine des musées et des patrimoines culturels.

Cette formation vise à renforcer les capacités de ces acteurs sur la bonne gérance d’un musée, l’animation autour des institutions muséographiques afin de faire de la muséographie un levier supplémentaire de recherche et d’émancipation culturelle. Les participants ont approfondi leurs connaissances sur les stratégies fondamentales de préservations des collections, la gestion d’un musée dans son ensemble, l’éducation par le musée et la structure socio-culturelle de la population. Ils ont également renforcé leurs savoirs sur les particularités des collections et leurs origines, les obligations du musée envers les partenaires extérieurs, les meilleurs usages du budget d’éducation pour les vestiges du passé et sur le code de déontologie. A l’occasion, le directeur du Département Culture de l’Université Senghor d’Alexandrie, Dr JeanFrançois Fau a exhorté les participants à une meilleure attention afin d’assurer la protection du patrimoine national culturel.

Le Temps avec ATOP

46 Vues totales 46 Vues ce jour