Le Roy aligne un groupe choc contre la Côte-d’Ivoire

Le sélectionneur des Eperviers du Togo, Claude Le Roy vient de publier l’effectif des onze joueurs devant affronter la Côte d’Ivoire dans le cadre de la première journée de match de poule dans le groupe C.

Il s’agit de Agassa Kossi, Serge Gakpe, Alaixis Romao, Akoriko Sadate, Dakonan Djéne, Lalawolé Atakora, Ayité Floyd, Mathieu Dossevi, Bebou, Laba Fodoh et Adebayor

Le sélectionneur ivoirien aligne : Gbohou, Aurier, Bayi, Kanon, Traore, Dié, Séry, Kessie, Kodja, Kalou et Zaha.

La dernière confrontation entre les deux nations dans cette catégorie remonte au 22 janvier 2013 à Rustenburg en Afrique du Sud. La Côte-d’Ivoire était difficilement venue à bout du Togo, 2 buts à 1. Les deux pays s’étaient qualifiés en quarts de finale devant la Tunisie et l’Algérie. A l’époque l’on avait dit aussi que c’était le groupe le plus relevé de la CAN.

