Côte d’Ivoire : Kablan Duncan nommé vice-président

Ce mardi 10 janvier, Daniel Kablan Duncan a été nommé vice-président de la République de Côte d’Ivoire, ce au cours d’une cérémonie à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Il s’agit d’un moment historique pour les Ivoiriens. Cette nomination faite suite à une modification de la Constitution validée par un référendum l’année dernière.

Depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, le président de l’Assemblée nationale était le successeur constitutionnel du Président de la République en cas de vacance du pouvoir.

Daniel Kablan Duncan, ancien Premier ministre de Henri Konan Bedié, occupe le même poste sous Alassane Ouattara depuis 2012. Issu du PDCI-RDA, rompu aux finances et à la diplomatie, il est considéré par le président Ouattara comme un homme« fidèle, dévoué », qui a un « grand sens de l’Etat ».

« Je voudrais indiquer à quel point je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Henri Konan Bédié, avec lequel il a toujours travaillé en synergie et en symbiose», a déclaré le nouveau vice-président.