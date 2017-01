Finance: Partenariat stratégique pour un meilleur paiement

En finance, Ingenico Group et Interswitch signent un partenariat pour offrir en monétique la meilleure solution de paiement multicanal.

Ingenico Group, le leader mondial des solutions de paiement intégrées, a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec Interswitch Nigeria Limited, le leader dans le domaine du switching et processing de paiement électronique au Nigeria, d’après un communiqué du groupe. Il s’agit d’un grand partenariat dans le domaine de la finance et de la monétique.

Depuis 2002, Interswitch favorise la circulation sécurisée de l’argent électronique par la construction d’infrastructures de paiement et la mise à disposition de nouveaux produits et services à des millions de clients, entreprises et consommateurs, à travers tout le pays.

Finance: Ingenico Group, leader mondial dans la monétique

L’intégration de la technologie d’Ingenico Group avec le système de switching et processing d’Interswitch permettra aux utilisateurs finaux de bénéficier de la dernière génération en matière de technologie de paiement et d’offrir la meilleure expérience client en termes de sécurité, simplicité et rapidité lors de leurs transactions électroniques.

« Alors que le Nigeria entre dans une nouvelle ère en matière de paiement, Ingenico Group et Interswitch unissent leurs forces pour mieux répondre aux défis du marché et éliminer le besoin d’argent liquide », a commenté Mitchell Elegbe, Directeur Général du groupe et PDG d’Interswitch.

« Nous sommes heureux de signer ce partenariat stratégique avec le groupe Interswitch », a indiqué Rachid Oulad Akdim, Managing Director pour l’Afrique au sein d’Ingenico Group.

Interswitch, une société de premier plan en Afrique

Interswitch est une société de monétique intégrée de premier plan axée sur l’Afrique dont l’empreinte opérationnelle couvre la fourniture de plateformes intégrées, sûres, auditables et ouvertes pour les transactions financières, le commerce électronique, les services de télécommunications à valeur ajoutée, la facturation électronique et la collecte/surveillance des paiements. Interswitch bénéficie d’une croissance solide et rentable et a été reconnue par le rapport Fast 50 Africa de Deloitte comme étant l’entreprise technologique ayant présenté la plus forte croissance en Afrique en 2014.

