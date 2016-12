Le col Passou Tchakébéra, chef de la 2ème région militaire

Le commandement de la deuxième région militaire des FAT couvrant le septentrion change de main. Le colonel Passou Tchakébéra remplace Kpatcha Sogoyou.

Le colonel Passou Tchakébéra a pris fonction le 23 décembre à la tête de la 2ème région militaire des Forces Armées du Togo (FAT), à l’issue d’une cérémonie présidée par le chef d’Etat-major Général des FAT, Gal Kadanga Abalo Félix, au camp général Améyi de Kara.

Le col Passou Tchakébéra a accepté le drapeau et il prend ainsi le commandement de la 2è région militaire en remplacement du colonel Kpatcha Sogoyou, nommé chef d’Etat-major de l’armée de terre.

Le col Passou Tchakébéra a été formé à l’école des Forces Armées de Bouaké en Côte d’Ivoire. Il est diplômé d’Etat-major en 2006 et breveté de l’école de guerre de Yaoundé, au Cameroun en 2012. Il est titulaire d’un master II en stratégie de défense et de gestion des catastrophes. Col Passou Tchakébéra a commandé le centre national d’instruction, le 2è régiment d’infanterie d’Adidogomè et le 1er secteur militaire.

Le Temps avec Atop

22 Vues totales 22 Vues ce jour