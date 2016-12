Le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital universitaire rénové

Le service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Campus de Lomé a été rénové par un financement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Les travaux de rénovation ont consisté à l’aménagement d’une salle d’hospitalisation, un box surveillant et de toilettes auxquels s’ajoutent la réhabilitation d’un couloir et d’une rampe d’accès.

Cette pédiatrie est destinée à assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé des enfants en vue de la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Cette unité de soins va contribuer à opérer les enfants souffrant de certaines pathologies (hernies, appendicites, problèmes urinaires et fente palatine au niveau des lèvres ou du palais). Elle va servir de cadre pour opérer les différents types de fractures et de corriger des malformations au niveau des doigts, des orteils et des jambes.

La BOAD soutient des œuvres sociales en faveur des couches vulnérables dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’enfance.

