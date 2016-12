Asalfo, désormais conseiller à la Fédération ivoirienne de football

Le chanteur du célèbre groupe Magic System, Salif Traoré « Asalfo » fait son entrée à la Fédération ivoirienne de football (FIF), selon une source officielle.

Asalfo fera office de conseiller spécial, une grande première pour un artiste dans le pays, du président de la FIF Sidy Diallo, qui a lui-même procédé à cette nomination du leader du groupe Magic System..

Le groupe Magic System, composé de quatre membres et révélé à la fin des années 1990 avec le titre « 1er Gaou », est l’un des porte-flambeaux de la musique ivoirienne sur le plan international. Il puise son inspiration dans le mouvement « Zouglou », mouvement culturel ivoirien regroupant musique et danse, qui permet à la jeunesse de décrire dans une chorégraphie les problèmes et les maux de la société dans laquelle elle vit.

Source : AFP

