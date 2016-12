Paris appelle l’UE à réexaminer ses relations avec la RDC

La France a appelé l’Union Européenne à revoir ses relations avec la RDC au regard de la gravité de la situation sur place.

Le Quai d’Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, appelle l’Union Européenne à réexaminer ses relations avec la République démocratique du Congo (RDC), selon une dépêche de l’agence Reuters.

Alors que le mandat constitutionnel du président de la République démocratique du Congo a pris fin, la France est préoccupée par les informations faisant état d’arrestations ainsi que de violences, à Kinshasa et à Lubumbashi, a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay lors d’un point de presse.

La gravité de la situation justifie que l’Union Européenne réexamine ses relations avec la République démocratique du Congo, a-t-il souligné.

La France appelle les autorités et les forces de sécurité congolaises à agir dans le respect des droits de l’homme.

Paris menace les autorités de poursuites judiciaires

« La responsabilité individuelle des auteurs de crime et d’autres violations des droits de l’homme est engagée », a souligné le porte-parole du Quai d’Orsay.

Le mandat du président Joseph Kabila a expiré lundi à minuit. Voulant se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, il n’a pas pu organiser les élections présidentielles alors qu’il a pu le faire pendant ses deux mandats constitutionnels à la tête du pays.

Un dialogue à l’instigation de l’Union Africaine et assurée par l’ex-Premier ministre togolais, Edem Kodjo, a abouti à un accord qui assure le maintien de Kabila jusqu’en avril 2018.

Problème : l’accord a été obtenu grâce et par une frange minoritaire de l’opposition et rejeté par le Rassemblement et l’Eglise catholique ainsi que la Communauté internationale.

Depuis ce matin, de violents affrontements opposent les policiers lourdement armés aux manifestants aux mains nues dans différents quartiers de la capitale Kinshasa et à Lubumbashi.

