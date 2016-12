Cameroun: cinq avions de Camair Co restent cloués au sol

Depuis une semaine, la compagnie aérienne camerounaise, Camair Co, n’est plus visible dans les airs. Les cinq aéronefs constituant la flotte de cette compagnie aérienne en proie à d’énormes difficultés managériale et financière, sont cloués au sol pour diverses raisons.

«Le Boeing 767 est au sol pour des problèmes de carte de navigation. Il y a un 737 qui est en Afrique du Sud et qui devrait revenir dans la flotte à la fin de la semaine prochaine. Pour l’autre 737, qui est au sol, nous allons recevoir les équipements nécessaires pour qu’il revienne en service sûrement vers la fin de la semaine prochaine. Les deux MA60 sont fonctionnels. Seulement, leur équipage est reparti en Chine pour refaire sa licence», a révélé Ernest Dikoum, le DG de Camair Co.

Dans le même temps, a-t-on appris de sources médiatiques, la compagnie aérienne publique camerounaise serait en passe de débourser la somme de 11 milliards de francs Cfa pour acquérir définitivement, d’ici janvier 2017, les deux Boeing 737 qu’elle exploite actuellement, dans l’optique d’effacer les charges locatives que Camair Co a d’ailleurs du mal à honorer.

Les fonds, selon nos sources, proviennent d’une avance faite à la direction générale de la compagnie par l’Etat camerounais, dans le cadre de l’implémentation de la première phase du plan de relance de Camair Co élaboré par la firme américaine Boeing.

